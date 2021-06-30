Олег ГУСЕВ: «Динамо будет ждать своих сборников. Пусть пройдут еще дальше»

Олег Гусев, ассистент тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о подготовке киевской команды на тренировочном сборе.

- Завтра уже первый контрольный матч. На какой стадии готовности находится команда?

- У нас все идет по плану. Многие ребята работают с 15-го числа, те, кто приехал недавно, пытаются догнать их. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к завтрашней игре они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей.

- Сейчас много молодежи на сборах. У них есть какие-то особые задачи или все работают по единому плану?

- Конечно, по единому плану. Вчера и сегодня были теоретические занятия, где Мистер рассказывал структуру игры, потому что много новых ребят. И все, что он делал в августе, когда только пришел в команду, сейчас фактически повторяет. Надеюсь, эти теории не пройдут бесследно, ребята поймут, как мы играем, и завтра покажут это в игре.

- Конечно, все рады тому, что сборная прошла в четвертьфинал, но для «Динамо», наверное, это минус, потому что большая группа футболистов присоединится к команде позже. Как это учитывается в работе?

- Все ждали, что они приедут на второй сбор, поскольку надо готовиться к новому сезону. Но вы сами понимаете, страна ждала этой победы, значит, и мы их подождем. Отдохнут немного, и включатся в работу. Надеемся, что они пройдут еще дальше, и вернутся в расположение клуба в еще более приподнятом настроении.