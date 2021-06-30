Коргі Лойд спрогнозував перемогу України над Швецією

Вчора збірна України з футболу в напруженому та драматичному матчі перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в ¼ чемпіонату Євро-2020 на Англію.

Вболівальники пережили неймовірні емоції, Київ святкував усю ніч, Віктор Вацко зірвав голос, а коргі Лойд був впевнений у перемозі України ще до матчу. Він вірно спрогнозував прохід нашої збірної в наступний раунд плей-офф. Чекаємо такого ж прогнозу на матч з Англією!

Нагадаємо, що перед стартом Євро-2020 вельш-коргі на ім’я Лойд став бренд-амбасадором букмекерської компанії Favbet. Вибір на чотирилапого красунчика пав не випадково. Лойд – чистокровний представник батьківщини футболу та палкий вболівальник. Ну, а ще він надзвичайно милий.

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