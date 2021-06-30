Известный испанский хавбек завершил карьеру

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро принял решение завершить карьеру в 36-летнем возрасте.

Борха является воспитанником «Реала», однако за основную команду «сливочных» так и не провел ни одного матча. Он выступал за «Мальорку», ВБА, «Вильярреал», «Фиорентину» и «Интер». В 2011 году он провел свой единственный матч в составе сборной Испании.

В сезоне 2020/2021 на счету Борхи 21 матч за «Фиорентину» во всех турнирах.