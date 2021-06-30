Александр СИРОТА: «Приехали на сбор для игр, но тренироваться тоже нужно»

Футболист «Динамо» рассказал о подготовке киевской команды к новому сезону

  • 30.06.2021 14:24
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Александр СИРОТА: «Приехали на сбор для игр, но тренироваться тоже нужно»
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о первых рабочих днях на зарубежном учебно-тренировочном сборе в городе Дивон-ле-Бен.

- Продолжается подготовка команды к сезону. Какая функциональная готовность после втягивающего сбора в Киеве и первых дней в Швейцарии?
- У нас идет смешанная работа – мы работаем и с мячами, и выполняем беговые упражнения. Конечно, мы приехали на сбор больше для игр, но тренироваться тоже нужно.

- Насколько комфортны условия проведения сбора – поля, погода?
- Поле идеальное. Здесь, на границе Франции и Швейцарии, погода супер. Все условия для нас созданы, дело осталось за нами.

- Вчера сборная Украины, где выступает большая группа динамовцев, победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Какие у вас эмоции?
- Мы очень болели и переживали за них. Ребята – просто красавцы, сделали невероятное. Осталось только пожелать здоровья Артему Беседину. Пообщаться с динамовцами еще не успел, только в группе поздравил ребят с победой.

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Источник — ФК Динамо Киев

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