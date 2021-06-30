Партнеры РФС недовольны Черчесовым

Высказывания специалиста негативно сказываются на имидже организации

  • 30.06.2021 12:54
  • 2180 просмотров
  • 2 комментария
Партнеры РФС недовольны Черчесовым
© Getty Images/Global Images Ukraine

Партнеры Российского футбольного союза в разговорах с руководством организации выражают недовольство главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

В частности, им не понравились высказывания Станислава Черчесова после матча с Данией. Они считают, что это негативно сказывается на имидже организации и, следовательно, на них. Это может отразиться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС в июле.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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Источник — Спорт-Экспресс

(11 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 13:31
    0
    Походу ми сплавили Черчесова - партнерів РФС 🐸 задушила та пердаки погоріли...
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 13:02
    +3
    Зато украинцы очень довольны. Стас держись.Верим!!!!!!!!!
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 13:02
    +3
    Зато украинцы очень довольны. Стас держись.Верим!!!!!!!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 13:31
    0
    Походу ми сплавили Черчесова - партнерів РФС 🐸 задушила та пердаки погоріли...
    Ссылка
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