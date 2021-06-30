Заря проведет товарищеский матч с Днепром-1

После завершения турецкого сбора луганской «Зари» и возвращения в Украину у команды будет полторы недели для подготовки к первому матчу чемпионата.

Базовый день первого тура — 25 июля. Было принято решение в рамках плановой подготовки о проведении товарищеского матча с командой «Днепр-1».

Встреча состоится 17 июля в Днепре.