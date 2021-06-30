ВИДЕО. Украина в четвертьфинале, Луческу отпускает Супрягу, ставим на Корне

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 30.06.2021 12:24
  • 3177 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Украина в четвертьфинале, Луческу отпускает Супрягу, ставим на Корне
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Луческу готов отпустить Супрягу
2. Франк де Бур уволен с поста главного тренера Нидерландов
3. Сборная Украины вышла в 1/4 ЕВРО-2020
4. Прогноз на теннисный матч Корне - Андрееску

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 30.06.2021 12:51
    +2
    Не уважаю денискины футбольные каналы - необъективные и зааганжированные исключительно в одну только сторону - главного спонсора УАФ и монополиста во всех сферах жизни Украины Ахметова.
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 30.06.2021 12:51
    +2
    Не уважаю денискины футбольные каналы - необъективные и зааганжированные исключительно в одну только сторону - главного спонсора УАФ и монополиста во всех сферах жизни Украины Ахметова.
    Ссылка
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