Украина смогла удивить шведов, воспользовавшись их самоуверенностью

Болельщики сборной Австрии дружно негодовали, когда узнали, что Украина, которую их любимцы так героически обыграли в третьем туре группового раунда Евро-2020, все-таки проползла в плей-офф, да еще и получила номинально более слабого соперника – Швецию вместо Италии. Кто-то всерьез называл это «заговором Шевченко», очевидно, не желая разбираться в деталях, так как уж больно много зависело от ряда других факторов, чтоб «сине-желтые» сыграли в 1/8 финала.
Одним из главных моментов, которые давали бы шанс Украине в 1/8-й сыграть против Швеции, была победа скандинавов над Польшей, которую северяне почти утратили, но все-таки вырвали на последних секундах. После этого в Украине искренне радовались и благодарили шведов за победу, а вот на севере Европы, кажется, мысленно уже видели себя как минимум в четвертьфинале. Поединок против Украины был для шведов чем-то вроде обязательной программы, выполнив которую можно набивать себе висты, да с аккуратностью вписывать имя в историю тамошнего футбола.
У нас от сборной Украины ждали, прежде всего, самоотдачи и внятной игры – того, чего мы так и не увидели против Австрии, и за что на «сине-желтых» вылилось немало заслуженной критики. Очевидно, что порцию народного негодования на свой счет принял и тренерский штаб Андрея Шевченко. Против Швеции наши специалисты приняли решение сыграть во что-то эдакое. В итоге номинальная расстановка «сине-желтых» напоминала 5-3-2 в фазе обороны и 3-5-2 в фазе атаки, где Караваев и Зинченко фактически контролировали свои «бровки», а Яремчук и Ярмоленко были ответственны за центральную зону нападения, периодически сдвигаясь туда, где требовалась их помощь.
Такая расстановка дала понять, что Украина не будет стремиться к тому, чтобы устанавливать тотальный контроль над мячом, на чем ранее против Швеции уже «погорела» Испания. Подопечные Янне Андерссона на Евро-2020 показали, что умеют добиваться результата и без солидных цифр в графе «владение мячом». Швеция продемонстрировала, что ее главная сила на турнире – это оборона, приятным довеском к которой идут мастеровитые футболисты атаки вроде Форсберга, Кулушевски и Исака.
Начало поединка было прогнозируемым – команды выказывали уважение друг другу, не спеша стремглав лететь и забивать мячи. Украина попробовала отдавать мяч сопернику, но тот поначалу не очень-то и хотел его забирать. Лишь чуть позже в глазах Кулушевски и Исака появился задор по поводу того, что против «сине-желтых» они наконец-то могут попробовать поиграть в футбол, а не в его скандинавское подобие имени Янне Андерссона.
Впрочем, в обороне Швеция продолжала действовать крайне строго. Уже на 11-й минуте Украина получила первый шанс забить, когда Ярмоленко и Яремчук, сместившись в зону правого полуфланга, обыгрались друг с другом. Здесь стоит обратить внимание на то, как сыграли защитники шведов – сразу шесть игроков грамотно выстроились в линию, подлавливая Ярмоленко на офсайде. Выполняя этот маневр, беки Швеции даже подзабыли о Яремчуке, который и получил несколько метров свободного пространства.
В итоге Ярмоленко, получив мяч, прогнозируемо и четко откатил на Яремчука, который сразу же пробил по воротам Ульсена. Вратарь шведов с угрозой справился, но даже, если бы он пропустил этот мяч, велика вероятность того, что он все равно был бы отменен – уж больно смахивало на то, что попытка поймать Ярмоленко в офсайд со стороны Швеции оказалась успешной.
Что правда, нашим достаточно быстро удалось перестроиться. Футболисты сборной Украины поняли, что свободные зоны в обороне Швеции – это вовсе не миф, и они реально существуют. Первым, кто попытался использовать это с пользой для «сине-желтых» оказался Шапаренко. Хавбек, который провел очередной впечатляющий с точки зрения работы с мячом и качества передач (из 34 пасов Николая все оказались точными!) матч, увидел забегание по правому флангу со стороны Караваева, и выдал точнейший заброс на партнера в зону.
Караваев не стал подолгу возиться с мячом или безадресно отправлять его навесом в штрафную, а нашел передачей Ярмоленко, который снова выдал фантастический по качеству и пониманию игры трюк на этом Евро. Андрей сперва развернул соперника, а затем внешней стороной стопы выдал потрясающий «черпачок» на Зинченко. И вновь – свободная зона. И вновь – вбегание нашего игрока. На этот раз еще и результативное! Наш легионер из «Манчестер Сити», кажется, вложил в этот удар всю злость, накопившуюся у него внутри на себя самого, а также на критиков, которые попытались утопить Александра в своих негативных отзывах.
После того, как счет стал 1:0 в пользу Украины, команда Шевченко, кажется, поймала уверенность, и начала еще эффективнее сдерживать оппонента. Удивительно, но Швеция продолжала играть так, словно ничего не случилось. Скандинавы никуда не спешили, все делали так, как и раньше, а в их работе с мячом прослеживалась явная уверенность, граничащая с самоуверенностью. Казалось, последний фактор сыграет в пользу украинцев, и наши сумеют доиграть до перерыва, ведя в счете.
Собственно, до 43-й минуты ничто не предвещало беды. К этому моменту на счету Швеции было только пять ударов, качество которых оставляло желать лучшего для поклонников этой команды. Первые попытки скандинавов пробить на 7-й минуте со стороны Форсберга и Кулушевски были заблокированы, а после них последовали два неточных выстрела из пределов штрафной и один крайне дальний из-за ее пределов, с которым справился Бущан.
Но на 43-й минуте попытка пробить из-за пределов штрафной принесла Швеции успех. Кажется, что Сидорчук не доиграл до конца против Форсберга, вследствие чего перед тем образовалась свободная зона, которую вингер и решил использовать для нанесения удара. Мяч, срикошетив от Забарного, пролетел мимо оказавшегося беспомощным в этой ситуации Бущана – 1:1. Очевидно, что винить кипера, равно как и 18-летнего центрбека в этом мяче вряд ли стоит. Первый не мог среагировать на такой рикошет, а второй, кажется, внимательно соблюдал линию обороны в попытке создать потенциальный офсайд для соперника, если бы Форсберг решился на попытку отдать проникающую передачу.
Надо сказать, что в концовке первого тайма показатель владения мячом у Украины достиг минимальной в матче отметки – 32%. Во второй половине «сине-желтые» также ни разу не перешагнули показатель хотя бы в 45%, но это не мешало нашим грамотно действовать на контратаках. В культуре паса Швеция все-таки не самая мастеровитая сборная Европы, а потому Шевченко и помощники резонно решили дать оппоненту то, на что он так рассчитывал – возможность сыграть с позиции силы. Кажется, шведам понравилось, что их настолько уважают, и они с удовольствием ходили вперед, пытаясь доказать скептикам, что сильной стороной этой команды является не только оборона, но и атака. Что правда, помимо активного и очень опасного Форсберга другим лидерам Швеции в лице Исака и Кулушевски эта игра, к счастью для нас, явно не далась. Второй, лишь недавно восстановившийся от коронавируса, и вовсе матч провалил – 62% брака в действиях тому наилучшее подтверждение.
Не имея преимущества в контроле над мячом, Украина продолжала искать свободные зоны. На 55-й минуте нашим удалась образцовая контратака, которая по всем законам жанра должна была заканчиваться забитым мячом. Сперва Караваев грамотно оценил ситуацию, и выдал пас на пространство Ярмоленко…
… а уже Андрей, вновь-таки показав фантастическое понимание футбола и видение позиций партнеров, выкатил в центр штрафной на набегающего Сидорчука. Удар нашего хавбека в касание был очень хорошим, но, увы, пришелся в штангу.
Почти сразу после этого Швеция имела свой отменный шанс, когда уже Форсберг проверил на прочность штангу наших ворот. А чуть позже Эмиль пробил уже в перекладину, чем немного сбил контратакующий настрой нашей команды, а также вернул уверенность скандинавам в правильности выбранного в этом матче курса.
Рисковать в концовке уже никто не захотел. Шевченко первую замену провел на 61-й минуте, а вторую – только в начале дополнительного времени. Это доказывает, что наш тренерский штаб держал в голове именно такой вариант развития событий, желая иметь возможность для тактических маневров в решающий период времени. И это вновь-таки оказалось правильной стратегий для «сине-желтых». Заменивший Яремчука Беседин сумел провести на поле лишь десять минут, после чего его брутальным фолом буквально сломал Даниэльссон – один из лучших игроков на Евро-2020 по перехватам мяча и успешным верховым единоборствам в собственной штрафной.
Ценой собственного здоровья Беседин не только вывел из игры одного из лучших беков соперника, но и позволил Украине получить численное большинство на поле, которым «сине-желтые» были обязаны попытаться воспользоваться. Шевченко на второй экстра-тайм бросил в бой Довбика, и тот тренера не подвел, хотя сперва не реализовал убойный момент, пробив выше ворот. Интересно, что решающий гол был забит в скандинавской манере – после навеса от Зинченко с фланга, ударом головой от Довбика. И здесь стоит вспомнить про отсутствие Даниэльссона с его умением перехватывать мяч и хорошо играть в своей штрафной на «втором этаже». Подменявший его Хеландер, не поспел за форвардом сборной Украины, а Линделеф был отыгран за счет точной траектории полета мяча.
В 1/8 финала многое сложилось в пазл под названием: «Украина в четвертьфинале». Два потрясающих момента у Форсберга, удаление Даниэльссона, выход Довбика, который при ином развитии событий вряд ли состоялся бы, да и вряд ли планировался. Но в целом сборная Украины и Андрей Шевченко доказали, что на этом турнире умеют делать выводы из собственных ошибок. Против столь специфичного оппонента, как сборная Швеции, наши сумели сыграть так, как это и нужно было – с акцентом на строгость в обороне и с надеждой на контратаки. Скандинавы после выигрыша своей группы, кажется, чрезмерно поверили в свою несокрушимость, и этой уверенностью, граничащей с самоуверенностью, наши блестяще воспользовались.
Теперь по курсу у сборной Украины встреча с англичанами в четвертьфинале. Накануне этого поединка у «сине-желтых» будет еще больше вопросов, в том числе и кадровых, а потому тренерскому штабу Шевченко предстоит провести несколько бессонных ночей в попытках вновь отыскать одну-единственную победную тактику ведения игры. Но пока мы искренне можем сказать Андрею Николаевичу и всем нашим футболистам: «СПАСИБО». За победу, за исторический четвертьфинал на Евро, за ночь, когда уснуть мешали мысли не о многочисленных проблемах, коих в нашей стране всегда в избытке, а о значимости и роли в истории футбольной Украины того результата, свидетелями которого все мы стали накануне.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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А так, согласен с автором, Алексеем Сливченко, на счёт уверенности шведов.
А чего им дёргаться? Люди из богатой и успешной страны. Живут себе в мире и благополучии. Развивают всё, что развивается. Гордятся своей прибабахнутой Гретой Тунберг, и кушают много вкусной рыбы. Часто, даже вонючей.
Сюрстрёмминг, мать его за хвост. Вот им пан Довбик и выложил в открытом виде.
Правда, по указанию сверху. Может даже от президента республики. Вот не сломался бы Ярмоленко, и привет пенальти.
Но Великий Шева приказал играть Ва-банк! Потому что даже он знает, как это не забивать в послематчевой серии пенальти.
Да, да, да...
ЧМ-2006. 1/8 финала
Швейцария — Украина — 0:0, по пенальти — 0:3
Серия пенальти:
.Шевченко — 0:0 (вратарь). Штреллер — 0:0 (вратарь). Милевский — 0:1. Барнетта — 0:1 (перекладина). Ребров — 0:2. Кабанас — 0:2 (вратарь). Гусев — 0:3.
Угу. Шевченко — 0:0 (вратарь). Бывает. Но больше не хотим.
Значит так назначено судьбой! Ведь прошлое можно изменить из будущего! Может кто то и сделал так, что бы нашу сборную не выпустили из отеля на улицу с чёрными кошками. А шведская петля времени не замкнулась...
Брых вроде тоже ничего.
Турок тоже.
Аргентинец вроде тоже.
Остаётся Лаос этот не фартовый Клеман Тюрпен.
Сто процентов кто то из них будет на Англию
Брых вроде тоже ничего.
Турок тоже.
Аргентинец вроде тоже.
Остаётся Лаос этот не фартовый Клеман Тюрпен.
Сто процентов кто то из них будет на Англию
А так, согласен с автором, Алексеем Сливченко, на счёт уверенности шведов.
А чего им дёргаться? Люди из богатой и успешной страны. Живут себе в мире и благополучии. Развивают всё, что развивается. Гордятся своей прибабахнутой Гретой Тунберг, и кушают много вкусной рыбы. Часто, даже вонючей.
Сюрстрёмминг, мать его за хвост. Вот им пан Довбик и выложил в открытом виде.
Правда, по указанию сверху. Может даже от президента республики. Вот не сломался бы Ярмоленко, и привет пенальти.
Но Великий Шева приказал играть Ва-банк! Потому что даже он знает, как это не забивать в послематчевой серии пенальти.
Да, да, да...
ЧМ-2006. 1/8 финала
Швейцария — Украина — 0:0, по пенальти — 0:3
Серия пенальти:
.Шевченко — 0:0 (вратарь). Штреллер — 0:0 (вратарь). Милевский — 0:1. Барнетта — 0:1 (перекладина). Ребров — 0:2. Кабанас — 0:2 (вратарь). Гусев — 0:3.
Угу. Шевченко — 0:0 (вратарь). Бывает. Но больше не хотим.
Значит так назначено судьбой! Ведь прошлое можно изменить из будущего! Может кто то и сделал так, что бы нашу сборную не выпустили из отеля на улицу с чёрными кошками. А шведская петля времени не замкнулась...
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