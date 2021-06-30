Украина смогла удивить шведов, воспользовавшись их самоуверенностью

Болельщики сборной Австрии дружно негодовали, когда узнали, что Украина, которую их любимцы так героически обыграли в третьем туре группового раунда Евро-2020, все-таки проползла в плей-офф, да еще и получила номинально более слабого соперника – Швецию вместо Италии. Кто-то всерьез называл это «заговором Шевченко», очевидно, не желая разбираться в деталях, так как уж больно много зависело от ряда других факторов, чтоб «сине-желтые» сыграли в 1/8 финала.

Одним из главных моментов, которые давали бы шанс Украине в 1/8-й сыграть против Швеции, была победа скандинавов над Польшей, которую северяне почти утратили, но все-таки вырвали на последних секундах. После этого в Украине искренне радовались и благодарили шведов за победу, а вот на севере Европы, кажется, мысленно уже видели себя как минимум в четвертьфинале. Поединок против Украины был для шведов чем-то вроде обязательной программы, выполнив которую можно набивать себе висты, да с аккуратностью вписывать имя в историю тамошнего футбола.

У нас от сборной Украины ждали, прежде всего, самоотдачи и внятной игры – того, чего мы так и не увидели против Австрии, и за что на «сине-желтых» вылилось немало заслуженной критики. Очевидно, что порцию народного негодования на свой счет принял и тренерский штаб Андрея Шевченко. Против Швеции наши специалисты приняли решение сыграть во что-то эдакое. В итоге номинальная расстановка «сине-желтых» напоминала 5-3-2 в фазе обороны и 3-5-2 в фазе атаки, где Караваев и Зинченко фактически контролировали свои «бровки», а Яремчук и Ярмоленко были ответственны за центральную зону нападения, периодически сдвигаясь туда, где требовалась их помощь.

Такая расстановка дала понять, что Украина не будет стремиться к тому, чтобы устанавливать тотальный контроль над мячом, на чем ранее против Швеции уже «погорела» Испания. Подопечные Янне Андерссона на Евро-2020 показали, что умеют добиваться результата и без солидных цифр в графе «владение мячом». Швеция продемонстрировала, что ее главная сила на турнире – это оборона, приятным довеском к которой идут мастеровитые футболисты атаки вроде Форсберга, Кулушевски и Исака.

Начало поединка было прогнозируемым – команды выказывали уважение друг другу, не спеша стремглав лететь и забивать мячи. Украина попробовала отдавать мяч сопернику, но тот поначалу не очень-то и хотел его забирать. Лишь чуть позже в глазах Кулушевски и Исака появился задор по поводу того, что против «сине-желтых» они наконец-то могут попробовать поиграть в футбол, а не в его скандинавское подобие имени Янне Андерссона.

Впрочем, в обороне Швеция продолжала действовать крайне строго. Уже на 11-й минуте Украина получила первый шанс забить, когда Ярмоленко и Яремчук, сместившись в зону правого полуфланга, обыгрались друг с другом. Здесь стоит обратить внимание на то, как сыграли защитники шведов – сразу шесть игроков грамотно выстроились в линию, подлавливая Ярмоленко на офсайде. Выполняя этот маневр, беки Швеции даже подзабыли о Яремчуке, который и получил несколько метров свободного пространства.

В итоге Ярмоленко, получив мяч, прогнозируемо и четко откатил на Яремчука, который сразу же пробил по воротам Ульсена. Вратарь шведов с угрозой справился, но даже, если бы он пропустил этот мяч, велика вероятность того, что он все равно был бы отменен – уж больно смахивало на то, что попытка поймать Ярмоленко в офсайд со стороны Швеции оказалась успешной.

Что правда, нашим достаточно быстро удалось перестроиться. Футболисты сборной Украины поняли, что свободные зоны в обороне Швеции – это вовсе не миф, и они реально существуют. Первым, кто попытался использовать это с пользой для «сине-желтых» оказался Шапаренко. Хавбек, который провел очередной впечатляющий с точки зрения работы с мячом и качества передач (из 34 пасов Николая все оказались точными!) матч, увидел забегание по правому флангу со стороны Караваева, и выдал точнейший заброс на партнера в зону.

Караваев не стал подолгу возиться с мячом или безадресно отправлять его навесом в штрафную, а нашел передачей Ярмоленко, который снова выдал фантастический по качеству и пониманию игры трюк на этом Евро. Андрей сперва развернул соперника, а затем внешней стороной стопы выдал потрясающий «черпачок» на Зинченко. И вновь – свободная зона. И вновь – вбегание нашего игрока. На этот раз еще и результативное! Наш легионер из «Манчестер Сити», кажется, вложил в этот удар всю злость, накопившуюся у него внутри на себя самого, а также на критиков, которые попытались утопить Александра в своих негативных отзывах.

После того, как счет стал 1:0 в пользу Украины, команда Шевченко, кажется, поймала уверенность, и начала еще эффективнее сдерживать оппонента. Удивительно, но Швеция продолжала играть так, словно ничего не случилось. Скандинавы никуда не спешили, все делали так, как и раньше, а в их работе с мячом прослеживалась явная уверенность, граничащая с самоуверенностью. Казалось, последний фактор сыграет в пользу украинцев, и наши сумеют доиграть до перерыва, ведя в счете.

Собственно, до 43-й минуты ничто не предвещало беды. К этому моменту на счету Швеции было только пять ударов, качество которых оставляло желать лучшего для поклонников этой команды. Первые попытки скандинавов пробить на 7-й минуте со стороны Форсберга и Кулушевски были заблокированы, а после них последовали два неточных выстрела из пределов штрафной и один крайне дальний из-за ее пределов, с которым справился Бущан.

Но на 43-й минуте попытка пробить из-за пределов штрафной принесла Швеции успех. Кажется, что Сидорчук не доиграл до конца против Форсберга, вследствие чего перед тем образовалась свободная зона, которую вингер и решил использовать для нанесения удара. Мяч, срикошетив от Забарного, пролетел мимо оказавшегося беспомощным в этой ситуации Бущана – 1:1. Очевидно, что винить кипера, равно как и 18-летнего центрбека в этом мяче вряд ли стоит. Первый не мог среагировать на такой рикошет, а второй, кажется, внимательно соблюдал линию обороны в попытке создать потенциальный офсайд для соперника, если бы Форсберг решился на попытку отдать проникающую передачу.

Надо сказать, что в концовке первого тайма показатель владения мячом у Украины достиг минимальной в матче отметки – 32%. Во второй половине «сине-желтые» также ни разу не перешагнули показатель хотя бы в 45%, но это не мешало нашим грамотно действовать на контратаках. В культуре паса Швеция все-таки не самая мастеровитая сборная Европы, а потому Шевченко и помощники резонно решили дать оппоненту то, на что он так рассчитывал – возможность сыграть с позиции силы. Кажется, шведам понравилось, что их настолько уважают, и они с удовольствием ходили вперед, пытаясь доказать скептикам, что сильной стороной этой команды является не только оборона, но и атака. Что правда, помимо активного и очень опасного Форсберга другим лидерам Швеции в лице Исака и Кулушевски эта игра, к счастью для нас, явно не далась. Второй, лишь недавно восстановившийся от коронавируса, и вовсе матч провалил – 62% брака в действиях тому наилучшее подтверждение.

Не имея преимущества в контроле над мячом, Украина продолжала искать свободные зоны. На 55-й минуте нашим удалась образцовая контратака, которая по всем законам жанра должна была заканчиваться забитым мячом. Сперва Караваев грамотно оценил ситуацию, и выдал пас на пространство Ярмоленко…

… а уже Андрей, вновь-таки показав фантастическое понимание футбола и видение позиций партнеров, выкатил в центр штрафной на набегающего Сидорчука. Удар нашего хавбека в касание был очень хорошим, но, увы, пришелся в штангу.

Почти сразу после этого Швеция имела свой отменный шанс, когда уже Форсберг проверил на прочность штангу наших ворот. А чуть позже Эмиль пробил уже в перекладину, чем немного сбил контратакующий настрой нашей команды, а также вернул уверенность скандинавам в правильности выбранного в этом матче курса.

Рисковать в концовке уже никто не захотел. Шевченко первую замену провел на 61-й минуте, а вторую – только в начале дополнительного времени. Это доказывает, что наш тренерский штаб держал в голове именно такой вариант развития событий, желая иметь возможность для тактических маневров в решающий период времени. И это вновь-таки оказалось правильной стратегий для «сине-желтых». Заменивший Яремчука Беседин сумел провести на поле лишь десять минут, после чего его брутальным фолом буквально сломал Даниэльссон – один из лучших игроков на Евро-2020 по перехватам мяча и успешным верховым единоборствам в собственной штрафной.

Ценой собственного здоровья Беседин не только вывел из игры одного из лучших беков соперника, но и позволил Украине получить численное большинство на поле, которым «сине-желтые» были обязаны попытаться воспользоваться. Шевченко на второй экстра-тайм бросил в бой Довбика, и тот тренера не подвел, хотя сперва не реализовал убойный момент, пробив выше ворот. Интересно, что решающий гол был забит в скандинавской манере – после навеса от Зинченко с фланга, ударом головой от Довбика. И здесь стоит вспомнить про отсутствие Даниэльссона с его умением перехватывать мяч и хорошо играть в своей штрафной на «втором этаже». Подменявший его Хеландер, не поспел за форвардом сборной Украины, а Линделеф был отыгран за счет точной траектории полета мяча.

В 1/8 финала многое сложилось в пазл под названием: «Украина в четвертьфинале». Два потрясающих момента у Форсберга, удаление Даниэльссона, выход Довбика, который при ином развитии событий вряд ли состоялся бы, да и вряд ли планировался. Но в целом сборная Украины и Андрей Шевченко доказали, что на этом турнире умеют делать выводы из собственных ошибок. Против столь специфичного оппонента, как сборная Швеции, наши сумели сыграть так, как это и нужно было – с акцентом на строгость в обороне и с надеждой на контратаки. Скандинавы после выигрыша своей группы, кажется, чрезмерно поверили в свою несокрушимость, и этой уверенностью, граничащей с самоуверенностью, наши блестяще воспользовались.

Теперь по курсу у сборной Украины встреча с англичанами в четвертьфинале. Накануне этого поединка у «сине-желтых» будет еще больше вопросов, в том числе и кадровых, а потому тренерскому штабу Шевченко предстоит провести несколько бессонных ночей в попытках вновь отыскать одну-единственную победную тактику ведения игры. Но пока мы искренне можем сказать Андрею Николаевичу и всем нашим футболистам: «СПАСИБО». За победу, за исторический четвертьфинал на Евро, за ночь, когда уснуть мешали мысли не о многочисленных проблемах, коих в нашей стране всегда в избытке, а о значимости и роли в истории футбольной Украины того результата, свидетелями которого все мы стали накануне.