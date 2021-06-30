ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

Важные события во всех видах спорта

  • 30.06.2021 12:05
  • 1728 просмотров
  • 1 комментарий
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
© Getty Images/Global Images Ukraine

 В среду, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.

БАСКЕТБОЛ

04:00. Клипперс - Финикс             1,94 - 1,83

ХОККЕЙ

03:30. Тампа-Бэй - Монреаль       1,84 - 4,40 - 3,83

ТЕННИС

13:00. Цуренко - Путинцева        ​  1,74 - 2,07

15:00. Свитолина - Ван Уйтванк ​  1,43 - 2,67

16:30. Азаренко - Козлова           ​  1,13 - 4,87

15:30. Джокович - Андерсон       ​  1,03 - 13,87

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 30.06.2021 13:11
    0
    Що знову з Цуренко? Я не розумію, для чого вона заявляється? Є травма - залікуй, а так грай. Це хіба спортивна поведінка? ЇЇ зняття вже занадто часті.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 30.06.2021 13:11
    0
    Що знову з Цуренко? Я не розумію, для чого вона заявляється? Є травма - залікуй, а так грай. Це хіба спортивна поведінка? ЇЇ зняття вже занадто часті.
    Ссылка
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