ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

В среду, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
БАСКЕТБОЛ
04:00. Клипперс - Финикс 1,94 - 1,83
ХОККЕЙ
03:30. Тампа-Бэй - Монреаль 1,84 - 4,40 - 3,83
ТЕННИС
13:00. Цуренко - Путинцева 1,74 - 2,07
15:00. Свитолина - Ван Уйтванк 1,43 - 2,67
16:30. Азаренко - Козлова 1,13 - 4,87
15:30. Джокович - Андерсон 1,03 - 13,87
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Виталий Петровский, Sport.ua
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