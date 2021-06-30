Три победителя групп сошли с дистанции после первого же матча плей-офф

Три из шести победителей групп - Нидерланды, Франция и Швеция - прекратили борьбу за почетный трофей уже после первого же матча на стадии плей-офф. Причем фиаско постигло это трио не в первый раз. Так на Евро-2004 французы в 1/4 финала проиграли чехам - 0:1, а шведы уступили нидерландцам в серии послематчевых пенальти. А на ЧЕ-2008 оранжевые были биты россиянами - 1:3.
Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф
|
ЧЕ
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Португалия
|
Чехия
|
0:1
|
2000
|
Испания
|
Франция
|
1:2
|
2004
|
Франция
|
Чехия
|
0:1
|
|
Швеция
|
Нидерланды
|
0:0, п. 4:5
|
2008
|
Португалия
|
Германия
|
2:3
|
|
Хорватия
|
Турция
|
1:1, п. 1:3
|
|
Нидерланды
|
Россия
|
1:3
|
2012
|
Чехия
|
Португалия
|
0:1
|
|
Англия
|
Италия
|
0:0, п. 2:4
|
2016
|
Хорватия
|
Португалия
|
0:1
|
|
Венгрия
|
Бельгия
|
0:4
|
2020
|
Нидерланды
|
Чехия
|
0:2
|
|
Франция
|
Швейцария
|
3:3, п. 4:5
|
|
Швеция
|
Украина
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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