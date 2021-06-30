Три победителя групп сошли с дистанции после первого же матча плей-офф

Три из шести победителей групп - Нидерланды, Франция и Швеция - прекратили борьбу за почетный трофей уже после первого же матча на стадии плей-офф. Причем фиаско постигло это трио не в первый раз. Так на Евро-2004 французы в 1/4 финала проиграли чехам - 0:1, а шведы уступили нидерландцам в серии послематчевых пенальти. А на ЧЕ-2008 оранжевые были биты россиянами - 1:3.

Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф