Три победителя групп сошли с дистанции после первого же матча плей-офф

Первое место в группе индульгенций не дает

  • 30.06.2021 12:15
  • 3393 просмотра
  • 0 комментариев
Три победителя групп сошли с дистанции после первого же матча плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Три из шести победителей групп - Нидерланды, Франция и Швеция - прекратили борьбу за почетный трофей уже после первого же матча на стадии плей-офф. Причем фиаско постигло это трио не в первый раз. Так на Евро-2004 французы в 1/4 финала проиграли чехам - 0:1, а шведы уступили нидерландцам в серии послематчевых пенальти. А на ЧЕ-2008 оранжевые были биты россиянами - 1:3.

Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф

ЧЕ

Сборная

Соперник

Счет

1996

Португалия

Чехия

0:1

2000

Испания

Франция

1:2

2004

Франция

Чехия

0:1

 

Швеция

Нидерланды

0:0, п. 4:5

2008

Португалия

Германия

2:3

 

Хорватия

Турция

1:1, п. 1:3

 

Нидерланды

Россия

1:3

2012

Чехия

Португалия

0:1

 

Англия

Италия

0:0, п. 2:4

2016

Хорватия

Португалия

0:1

 

Венгрия

Бельгия

0:4

2020

Нидерланды

Чехия

0:2

 

Франция

Швейцария

3:3, п. 4:5

 

Швеция

Украина

1:2

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности