Днепр-1 на год продлил аренду хавбека Шахтера

«Днепр-1» объявил о подписании контракта с хавбеком Даниилом Игнатенко. Клуб еще на сезон продолжил арендную соглашение с футболистом.

Контракт Игнатенка принадлежит донецкому «Шахтеру».

В составе днепрян Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что «Днепр-1» подписал Назария Русина.