Днепр-1 на год продлил аренду хавбека Шахтера

«Днепр-1» объявил о подписании контракта с хавбеком Даниилом Игнатенко. Клуб еще на сезон продолжил арендную соглашение с футболистом.
Контракт Игнатенка принадлежит донецкому «Шахтеру».
В составе днепрян Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что «Днепр-1» подписал Назария Русина.
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Источник — СК Днепр-1
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