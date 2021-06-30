ТаТоТаке. Украина в 1/4, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив тоже шокированы тем, что произошло в игре со Швецией. Что придумал Шевченко? Как так вообще получилось? Куда делась беззубость с Австрией? Много ли надо молиться перед Англией
Кроме того говорим и о локальном - куда катится Динамо? что за бразилец в Заре? что происходит с одним из лидеров первой лиги?
0.00 Анонс
2.22 Ого! Эксперименты!
4.55 Ожили? Физика вернулась? Это ложь
7.37 Шевченко скопировал Бельгию
9.14 И признал, что все пропало
9.44 Гол Зинченко - заслуга Шапаренко
12.09 А что-то изменилось?
13.19 В голе Форсберга нет виновных?
16.04 Ого! Шведы лучше играли в футбол
18.30 Команды играли в поддавки
19.59 Абсурдное или логическое решение Шевченко?
22.50 Беседин - жертва. А красная была?
27.05 Ух, философия Сенькива
28.03 Есть бобер матча
29.24 Бицци-бороцца - вот вам тактика
30.49 Шевченко не пригласят в топ-клуб после Евро
32.11 Что делать с Англией? Есть рецепт
33.32 Трансферная (нит) сага Динамо
35.39 Как сдулся лидер первой лиги
37.34 Новый вектор Зари
39.14 Ставка от Сенькива
39.56 Прощание
40.33 Бекстейдж
Источник — Sport.ua
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