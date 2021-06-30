ТаТоТаке. Украина в 1/4, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив тоже шокированы тем, что произошло в игре со Швецией. Что придумал Шевченко? Как так вообще получилось? Куда делась беззубость с Австрией? Много ли надо молиться перед Англией

Кроме того говорим и о локальном - куда катится Динамо? что за бразилец в Заре? что происходит с одним из лидеров первой лиги?

0.00 Анонс

2.22 Ого! Эксперименты!

4.55 Ожили? Физика вернулась? Это ложь

7.37 Шевченко скопировал Бельгию

9.14 И признал, что все пропало

9.44 Гол Зинченко - заслуга Шапаренко

12.09 А что-то изменилось?

13.19 В голе Форсберга нет виновных?

16.04 Ого! Шведы лучше играли в футбол

18.30 Команды играли в поддавки

19.59 Абсурдное или логическое решение Шевченко?

22.50 Беседин - жертва. А красная была?

27.05 Ух, философия Сенькива

28.03 Есть бобер матча

29.24 Бицци-бороцца - вот вам тактика

30.49 Шевченко не пригласят в топ-клуб после Евро

32.11 Что делать с Англией? Есть рецепт

33.32 Трансферная (нит) сага Динамо

35.39 Как сдулся лидер первой лиги

37.34 Новый вектор Зари

39.14 Ставка от Сенькива

39.56 Прощание

40.33 Бекстейдж