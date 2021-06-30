Артем ДОВБИК: «Эта ночь будет длинной»

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем главной забитом мяче в карьере, который вывел национальную команду в 1/4 финала чемпионата Европы.



- Ты стал героем матча. Осознаешь это?

- Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас начинаю приходить в себя.



- Твой первый гол за сборную – и сразу решающий. Что это значит для тебя?

- Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, свой шанс. Я его все-таки дождался.



- Что именно говорил Шевченко перед выходом на замену?

- Андрей Николаевич сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.



- Сможешь сегодня уснуть?

- Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь будет длинной.



- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?

- Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно, – сказал Довбик.