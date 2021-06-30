Артем ДОВБИК: «Эта ночь будет длинной»

Герой матча со Швецией – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

  • 30.06.2021 02:02
  • 2526 просмотров
  • 4 комментария
Артем ДОВБИК: «Эта ночь будет длинной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем главной забитом мяче в карьере, который вывел национальную команду в 1/4 финала чемпионата Европы.
 
- Ты стал героем матча. Осознаешь это?
- Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас начинаю приходить в себя.
 
- Твой первый гол за сборную – и сразу решающий. Что это значит для тебя?
- Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, свой шанс. Я его все-таки дождался.
 
- Что именно говорил Шевченко перед выходом на замену?
- Андрей Николаевич сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.
 
- Сможешь сегодня уснуть?
- Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь будет длинной.
 
- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?
- Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно, – сказал Довбик.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 02:37
    +3
    Local78, 30.06.2021 02:13
    Молодчина, ще Англії положи!
    парочку
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 30.06.2021 02:17
    +4
    Только не набухайтесь, я вас умоляю...
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 02:13
    +9
    Молодчина, ще Англії положи!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 30.06.2021 02:10
    +8
    От всех Черкасс земляк тебя поздравляю от всего сердца с таким первым голом в сборной. Ты заслужил. И я искренне рад за тебя, видел почти с малых лет хоть и старше сам и верил что можешь. Это только начало.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 02:13
    +9
    Молодчина, ще Англії положи!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 30.06.2021 02:10
    +8
    От всех Черкасс земляк тебя поздравляю от всего сердца с таким первым голом в сборной. Ты заслужил. И я искренне рад за тебя, видел почти с малых лет хоть и старше сам и верил что можешь. Это только начало.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 30.06.2021 02:17
    +4
    Только не набухайтесь, я вас умоляю...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 02:37
    +3
    Local78, 30.06.2021 02:13
    Молодчина, ще Англії положи!
    парочку
    Ссылка
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