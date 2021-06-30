Началась продажа билетов на матч Суперкубка между Шахтером и Динамо

Цена билета будет зависеть от сектора и стартует от 150 гривен

  • 30.06.2021 05:19
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Началась продажа билетов на матч Суперкубка между Шахтером и Динамо
© УПЛ

Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка Украины 2021 между «Шахтером» и «Динамо», который состоится 24 июля в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча – в 21:00.

Все желающие смогут приобрести билеты через Интернет на сайте esport.in.ua.

Болельщики ФК «Шахтер» будут размещаться на южных трибунах, а болельщики ФК «Динамо» – на северных трибунах («бессарабские ворота»).

Цена будет зависеть от сектора и стартует от 150 гривен. Все билеты будут именными. Зрители должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

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Источник — УПЛ

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