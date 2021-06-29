Англия – Германия. Известны стартовые составы

Сегодня, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз – Триппье, Филлипс, Райс, Шоу – Сака, Стерлинг, Кейн
Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер – Госенс, Кроос, Горецка, Киммих – Мюллер, Хаверц, Вернер
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Источник — УЕФА
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