Англия – Германия. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 29.06.2021 18:12
  • 1713 просмотров
  • 1 комментарий
Англия – Германия. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия. Начало – в 19:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз – Триппье, Филлипс, Райс, Шоу – Сака, Стерлинг, Кейн

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер – Госенс, Кроос, Горецка, Киммих – Мюллер, Хаверц, Вернер

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Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 29.06.2021 18:37
    0
    Германия катком проедет по Англии
    они на голову выше
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 29.06.2021 18:37
    0
    Германия катком проедет по Англии
    они на голову выше
    Ссылка
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