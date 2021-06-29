Заря сделала предложение по центрбеку из Аргентины

Луганская «Заря» в ближайшее время может усилить состав 22-летним центральным защитником из Аргентины Брайаном Сальварески.

По нашей информации, «Заря» сделала официальное предложение «Атлетико Сармьенто», которому принадлежит контракт защитника, об аренде футболиста с опцией выкупа.

Луганчане готовы заплатить «Атлетико Сармьенто» 50 тысяч евро за 18 месяцев аренды Сальварески, а также прописать опцию выкупа контракта защитника в размере 600 тысяч евро.

Сам Сальварески не прочь переехать в Украину, однако ждет решения руководства «Атлетико Сармьенто», которое пока раздумывает над предложением луганчан.

По оценкам Transfermarkt контракт Сальварески стоит 450 тысяч евро.

Брайан Сальварески является воспитанником «Атлетико Сармьенто». Провел 7 матчей и получил 3 желтые карточки в чемпионате Аргентины-2021.