Сборная Украины U-14 вышла в финальную часть Летнего кубка Европы

Женская сборная Украины по теннису U-14 вышла в финальную стадию Летнего кубка Европы. В финале квалификационного турнира в своей зоне, который проходил в Ровно, украинки обыграли ровесниц из Беларуси.

Сначала Елизавета Котляр обыграла Дарью Крук 6:1, 6:0, потом Ева Галиевская проиграла белоруске Полине Кухаренко. В решающем поединке Котляр вместе с Софией Михайлец обыграли Кухаренко и Юлию Перепехину – 6:2, 2:6, 10:7.

Финальная часть Летнего кубка Европы пройдет 2-4 июля в Сан Ремо (Италия). Кроме Украины, туда пробились команды Чехии, Словакии, Испании, Швейцарии, Болгарии и России.