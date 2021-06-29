Сборная Украины U-14 вышла в финальную часть Летнего кубка Европы

В финале квалификации украинки обыграли Беларусь

  • 29.06.2021 17:40
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Сборная Украины U-14 вышла в финальную часть Летнего кубка Европы
© ФТУ

Женская сборная Украины по теннису U-14 вышла в финальную стадию Летнего кубка Европы. В финале квалификационного турнира в своей зоне, который проходил в Ровно, украинки обыграли ровесниц из Беларуси.

Сначала Елизавета Котляр обыграла Дарью Крук 6:1, 6:0, потом Ева Галиевская проиграла белоруске Полине Кухаренко. В решающем поединке Котляр вместе с Софией Михайлец обыграли Кухаренко и Юлию Перепехину – 6:2, 2:6, 10:7.

Финальная часть Летнего кубка Европы пройдет 2-4 июля в Сан Ремо (Италия). Кроме Украины, туда пробились команды Чехии, Словакии, Испании, Швейцарии, Болгарии и России.

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Источник — Sport.ua

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