Защитник Зари перейдет в тернопольскую Ниву

Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской «Ниве».
Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды у «Зари» за «ВПК-Агро» (12 матчей, 2 предупреждения).
Прежде Сухарь играл за молодежку «Днепра», а также «Днепр-1», «Металлург» и «Зарю» U-21. Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20.
Тернопольская «Нива» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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