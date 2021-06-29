Защитник Зари перейдет в тернопольскую Ниву

Тимофей Сухарь продолжит карьеру в Первой лиге

  • 29.06.2021 15:19
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Защитник Зари перейдет в тернопольскую Ниву
© ВПК-Агро. Тимофей Сухарь

Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской «Ниве».

Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды у «Зари» за «ВПК-Агро» (12 матчей, 2 предупреждения). 

Прежде Сухарь играл за молодежку «Днепра», а также «Днепр-1», «Металлург» и «Зарю» U-21. Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20. 

Тернопольская «Нива» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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