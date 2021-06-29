Защитник Зари перейдет в тернопольскую Ниву

Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской «Ниве».

Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл на правах аренды у «Зари» за «ВПК-Агро» (12 матчей, 2 предупреждения).

Прежде Сухарь играл за молодежку «Днепра», а также «Днепр-1», «Металлург» и «Зарю» U-21. Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20.

Тернопольская «Нива» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.