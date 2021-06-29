Карим Бензема стал автором одного из самых скоростных дублей в истории Евро

Французский форвард дважды поразил ворота швейцарцев с интервалом в две минуты

  • 29.06.2021 13:23
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Карим Бензема стал автором одного из самых скоростных дублей в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний форвард сборной Франции Карим Бензема стал седьмым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе третьим после немца Герда Мюллера (на ЧЕ-1972) и англичанина Уэйна Руни (на ЧЕ-2004), «выстрелившим» дуплетами  в двух матчах подряд.

Между тем, чтобы дважды поразить ворота швейцарцев, Кариму понадобилось всего две минуты. Более скоростные дубли ранее удавались только югославу Дражену Ерковичу и шведу Хенрику Ларссону.

Самые скоростные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Минуты голов

Счет

1’

Дражен ЕРКОВИЧ

Югославия

 06.07.1960

1/2

Франция

77’ (4:4), 78’ (5:4)

5:4

1’

Хенрик ЛАРССОН

Швеция

14.06.2004

ГТ

Болгария

57’ (2:0), 58’ (3:0)

5:0

2’

Зинедин ЗИДАН

Франция

13.06.2004

ГТ

Англия

90+1’(1:1), 90+3’(2:1)

2:1

2’

Милан БАРОШ

Чехия

27.06.2004

1/4

Дания

63’ (2:0), 65’ (3:0)

3:0

2’

НИХАТ Кахведжи

Турция

15.06.2008

ГТ

Чехия

87’ (2:2), 89’ (3:2)

3:2

2’

Карим БЕНЗЕМА

Франция

28.06.2021

1/8

Швейцария

57’ (1:1), 59’ (2:1)

3:3

3’

Деже НОВАК

Венгрия

20.06.1964

За 3-е

Дания

107’(2:1), 110’(3:1)

3:1

3’

Владимир ШМИЦЕР

Чехия

21.06.2000

ГТ

Дания

64’ (1:0), 67’ (2:0)

2:0

3’

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

26.06.2016

1/8

Ирландия

58’ (1:1), 61’ (2:1)

2:1

5’

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

15.06.2021

ГТ

Венгрия

87’ (2:0), 90+2’ (3:0)

3:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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