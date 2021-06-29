Карим Бензема стал автором одного из самых скоростных дублей в истории Евро

33-летний форвард сборной Франции Карим Бензема стал седьмым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе третьим после немца Герда Мюллера (на ЧЕ-1972) и англичанина Уэйна Руни (на ЧЕ-2004), «выстрелившим» дуплетами в двух матчах подряд.
Между тем, чтобы дважды поразить ворота швейцарцев, Кариму понадобилось всего две минуты. Более скоростные дубли ранее удавались только югославу Дражену Ерковичу и шведу Хенрику Ларссону.
Самые скоростные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1’
|
Дражен ЕРКОВИЧ
|
Югославия
|
06.07.1960
|
1/2
|
Франция
|
77’ (4:4), 78’ (5:4)
|
5:4
|
1’
|
Хенрик ЛАРССОН
|
Швеция
|
14.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
57’ (2:0), 58’ (3:0)
|
5:0
|
2’
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
13.06.2004
|
ГТ
|
Англия
|
90+1’(1:1), 90+3’(2:1)
|
2:1
|
2’
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
27.06.2004
|
1/4
|
Дания
|
63’ (2:0), 65’ (3:0)
|
3:0
|
2’
|
НИХАТ Кахведжи
|
Турция
|
15.06.2008
|
ГТ
|
Чехия
|
87’ (2:2), 89’ (3:2)
|
3:2
|
2’
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Франция
|
28.06.2021
|
1/8
|
Швейцария
|
57’ (1:1), 59’ (2:1)
|
3:3
|
3’
|
Деже НОВАК
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
За 3-е
|
Дания
|
107’(2:1), 110’(3:1)
|
3:1
|
3’
|
Владимир ШМИЦЕР
|
Чехия
|
21.06.2000
|
ГТ
|
Дания
|
64’ (1:0), 67’ (2:0)
|
2:0
|
3’
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
26.06.2016
|
1/8
|
Ирландия
|
58’ (1:1), 61’ (2:1)
|
2:1
|
5’
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Венгрия
|
87’ (2:0), 90+2’ (3:0)
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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