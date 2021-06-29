Карим Бензема стал автором одного из самых скоростных дублей в истории Евро

33-летний форвард сборной Франции Карим Бензема стал седьмым игроком, сделавшим два дубля в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе третьим после немца Герда Мюллера (на ЧЕ-1972) и англичанина Уэйна Руни (на ЧЕ-2004), «выстрелившим» дуплетами в двух матчах подряд.

Между тем, чтобы дважды поразить ворота швейцарцев, Кариму понадобилось всего две минуты. Более скоростные дубли ранее удавались только югославу Дражену Ерковичу и шведу Хенрику Ларссону.

Самые скоростные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы