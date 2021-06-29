Юрий СЕМИН: «Шевченко – опытный тренер международного уровня»

Известный российский тренер Юрий Семин рассказал, что после завершения карьеры Андрей Шевченко был уверен, что станет тренером.
«Андрей был настолько популярен, что, когда заканчивал, ему сразу предложили возглавить сборную. У нас даже был с ним разговор на эту тему. Советовал ему соглашаться, но Шевченко сказал: «Нет, хочу еще поучиться». Наверное, он оказался прав. Если бы он пошел туда сразу, может, возникли бы определенные сложности. А сейчас это уже опытный тренер международного уровня», - сказал Семин.
Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года.
29 июня Украина сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Матч начнется в 22:00 по Киеву.
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Источник — Sportbox
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Семин, увы, обычный совок.
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Семин, увы, обычный совок.
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