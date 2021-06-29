Юрий СЕМИН: «Шевченко – опытный тренер международного уровня»

Российский специалист высказался о наставнике сборной Украины

  • 29.06.2021 11:26
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий СЕМИН: «Шевченко – опытный тренер международного уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный российский тренер Юрий Семин рассказал, что после завершения карьеры Андрей Шевченко был уверен, что станет тренером.

«Андрей был настолько популярен, что, когда заканчивал, ему сразу предложили возглавить сборную. У нас даже был с ним разговор на эту тему. Советовал ему соглашаться, но Шевченко сказал: «Нет, хочу еще поучиться». Наверное, он оказался прав. Если бы он пошел туда сразу, может, возникли бы определенные сложности. А сейчас это уже опытный тренер международного уровня», - сказал Семин.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года.

29 июня Украина сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Матч начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sportbox

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 11:35
    0
    Вызвать откровенно левого Судакова, даже в заявку не взять опытного, забивного и техничного Безуса - это действительно индикаторы тренера международного уровня (ОАЭ, Туркменистан, Катар и другие азиатские страны).
    -
    Семин, увы, обычный совок.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 11:35
    0
    Вызвать откровенно левого Судакова, даже в заявку не взять опытного, забивного и техничного Безуса - это действительно индикаторы тренера международного уровня (ОАЭ, Туркменистан, Катар и другие азиатские страны).
    -
    Семин, увы, обычный совок.
    Ссылка
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