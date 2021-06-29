Рух ищет замену тренеру

В тренировочном лагере «Руха» находится лишь один потенциальный новичок - полузащитник Фабрисио Альваренга, ранее выступавший за донецкий «Олимпик».

Львовяне активно заняты поиском замены ассистента главного тренера Ивана Федыка - Александра Грицая, который покинул галичан, приняв приглашение возглавить перволиговый «ВПК-Агро».

Что касается появившихся в СMИ сообщений об интересе «Руха» к Альваренге и Алексею Гуцуляку из «Десны», то если переход аргентинца не исключен, то с черниговцем ситуация сложнее. Он связан контрактом с «Десной» до 31 декабря 2022 года, а «Рух» в своей трансферной работе делает ставку на свободных агентов, или арендованных игроков.