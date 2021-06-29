Динамо U-19 сыграет со сверстниками из Колоса

Юношеская команда «Динамо» U19 продолжает подготовку к старту нового сезона.
Следом за результативной ничьей с новичком второй лиги, столичным «Левым берегом» (2:2), подопечные Игоря Костюка запланировали еще один спарринг. В субботу, 3 июля, «бело-синие» на загородной клубной базе в Вите-Литовской сыграют с «Колосом» U19.
Начало игры – в 11:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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