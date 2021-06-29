Краматорск пригласил защитника Зари

Максим Агапов продолжит карьеру в новом клубе

  • 29.06.2021 09:56
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Краматорск пригласил защитника Зари
© ФК Заря. Максим Агапов (слева)

21-летний левый защитник Максим Агапов близок к продолжению карьеры в «Краматорске» (бывший «Авангард»).

Выпускник харьковского УФК в 2017–2020 годах играл за юниорскую и молодежную команды «Зари», а весной этого года дебютировал в Первой лиге в составе «ВПК-Агро». За этот клуб Агапов выступал на правах аренды, проведя 13 матчей (12 — полных) и получив 3 желтые карточки.

«ВПК-Агро» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место. При этом на следующий день после финиша тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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