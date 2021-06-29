ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

Во вторник, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Англия - Германия 2,64 - 3,33 - 3,06
22:00. Украина - Швеция 3,14 - 3,23 - 2,46
БАСКЕТБОЛ
03:30. Атланта - Милуоки 3,24 - 1,33
ТЕННИС
15:30. Барти - Суарес Наварро 1,04 - 11,77
16:00. Бертенс - Костюк 3,13 - 1,37
17:30. Азаренко - Козлова 1,13 - 4,87
18:30. С. Уильямс - Саснович 1,13 - 5,87
17:00. Федерер - Маннарино 1,13 - 5,87
Виталий Петровский, Sport.ua
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