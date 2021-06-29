Андрей ПОЛУНИН: «Разочарованием стала игра лидеров сборной Украины»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2020

«Мандража быть не должно. Не знаю, что случилось, но для меня, повторюсь, разочарованием стала игра лидеров, которым опыта не занимать. На мой взгляд, это были ключевые моменты в результатах сборной Украины. Для меня непонятным было объяснение поражения от Австрии плохим физическим состоянием коллектива. Руководство УАФ пошло навстречу сборной Украины, перенеся финиш чемпионата с 16-го на 9 мая. Если не ошибаюсь, наша сборная дольше всех готовилась к чемпионату Европы. После неубедительного товарищеского матча с Бахрейном было сказано о том, что команда работала под большой нагрузкой. Если логически рассуждать, то сборную выводили на определенный пик формы, под групповой раунд чемпионата Европы. И когда после поединка с австрийцами было сказано, что физически команда не готова, то мне это объяснение показалось очень странным, во всяком случае, со стороны тренерского штаба. Времени в 30 дней достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться к турниру. Выходит, работа оказалось провальной. Дай Бог, чтобы я ошибался», — считает Полунин.