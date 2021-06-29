Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ярмоленко выглядел выше среднего во всех таймах»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко назвал трех лучших футболистов сборной Украины на Евро-2020.

«Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко — это точно. И, наверное, Роман Яремчук. Практически вся острота шла от Ярмоленко, угроза воротам соперника, забитые мячи. Полузащитник «Вест Хэма» выглядел выше среднего уровня во всех таймах, а это — стабильность. Тоже самое могу сказать и о Бущане. А Яремчук — это тип нападающего, который показал свою полезность, как при позиционном наступлении, так и при контратаках. По крайней мере я бы не стал критиковать этого форварда», — считает Михайленко.