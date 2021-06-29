ФОТО. Динамо провело первую тренировку на сборе в Швейцарии

Киевская команда готовится к новому сезону

  • 29.06.2021 08:13
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ФОТО. Динамо провело первую тренировку на сборе в Швейцарии
© ФК Динамо Киев

Киевляне начали работу на учебно-тренировочном сборе. В 12:20 по местному времени самолет с делегацией «Динамо» приземлился в аэропорту Женевы. Пройдя пограничный контроль, «бело-синие» отправились в отель «Domaine De Divonne», где будут проживать ближайшие 9 дней.

 После небольшого отдыха киевляне отправились на тренировочное поле Sportif Divonne. К слову, футбольное поле, как и отель, где расположились динамовцы, находятся во французском городке Дивон-ле-Бен, на границе с Женевой.

 Самое занятие, которое длилось полтора часа началось с вступительного слова наставника «бело-синих» Мирчи Луческу своим подопечным. Мистер отметил, что несмотря на то, что игроки приехали на сбор в разной физической готовности, нужно качественно всем подготовиться, чтобы команда выглядела как одно целое. «Нужно включаться с первых минут и прислушиваться ко всем требованиям тренерского штаба», - подчеркнул Мирча Луческу.

 После установки главного тренера игроки приступили собственно к интенсивной работе на футбольном поле. После пробежки и разминки футболисты стали выполнять беговую работу, которая чередовалась с упражнениями на удержание мяча. Эти упражнения имели различные вариации, с разным количеством игроков в командах, а также наличия нейтральных игроков.

Второй день сбора динамовцы проведут в режиме двукратных тренировок.

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Источник — ФК Динамо Киев

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