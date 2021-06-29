Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это был самый лучший футбольный день на Евро-2020»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала Евро-2020.
«Это был самый лучший футбольный день на Евро-2020! Две шикарные игры, два непредсказуемых матча и такая развязка! Я люблю тебя, футбол», — написал Левченко.
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Источник — Sport.ua
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