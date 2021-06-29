Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это был самый лучший футбольный день на Евро-2020»

Украинский специалист подвел итоги матчей 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 07:56
  • 3131 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это был самый лучший футбольный день на Евро-2020»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала Евро-2020.

«Это был самый лучший футбольный день на Евро-2020! Две шикарные игры, два непредсказуемых матча и такая развязка! Я люблю тебя, футбол», — написал Левченко.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2021 09:48
    0
    болел за хорватов как за своих
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2021 09:48
    0
    болел за хорватов как за своих
    Ссылка
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