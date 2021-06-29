ФОТО. Шахтер провел тренировку в Австрии

Вечером 28 июня «Шахтер» провел вторую тренировку за день. Если утром игроки были распределены по группам, то теперь все работали вместе. Сессия длилась полтора часа.
Началом послужили разминочная часть и обязательные для любой футбольной тренировки квадраты. После этого подопечные Роберто Де Дзерби полностью сосредоточились на тактике, а в конце провели продолжительную двусторонку, в которой также отработали важные для игры детали.
Позади неделя работы в Австрии с хорошей нагрузкой. А уже послезавтра, 30 июня, «оранжево-черные» проведут первый контрольный матч на сборах – с «Санкт-Йоханном». Спарринг начнется в 18:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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