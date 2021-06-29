Бывший тренер Черноморца войдет в штаб ВПК-Агро

Евгений Боровик будет тренировать вратарей клуба Первой лиги

  • 29.06.2021 07:31
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Бывший тренер Черноморца войдет в штаб ВПК-Агро
© ФК Черноморец. Евгений Боровик

Новым тренером по работе с вратарями «ВПК-Агро» станет Евгений Боровик. До этого в тренерской карьере 36-летнего экс-голкипера был только один клуб — «Черноморец», где он появился при Сергее Ковальце, а затем продолжил работу при Алексее Антонове.

За время игровой карьеры уроженец Прилук сменил немало команд, поиграв, среди прочего, за винницкую «Ниву», «Кривбасс», «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург» и «Черноморец».

В октябре 2010 года Боровик забил спасительный для «Кривбасса» мяч в ворота «Арсенала» (1:1) ударом головой после подачи углового. Евгений стал первым вратарем в истории украинских чемпионатов, который отметился голом не с пенальти.

«ВПК-Агро» по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 10-е место, но уже через день после окончания чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку. Тренером вратарей в команде был Николай Збарах, который на днях трудоустроился в «Перемоге».

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Источник — ФК Черноморец

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