ВИДЕО. Дневник сборной. Последние приготовления украинцев к 1/8 финала Евро

Футболисты сборной Украины завершают подготовку к матчу 1/8 финала против Швеции, который состоится 29 июня.

28 июня национальная команда прибыла в Глазго, где состоится матч. В полдень команда провела тренировку на местном стадионе.

Смотрите, как это было:

Ранее сообщалось, что Зеленский дал напутствие сборной Украины перед матчем со Швецией.