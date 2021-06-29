ВИДЕО. Дневник сборной. Последние приготовления украинцев к 1/8 финала Евро

Футболисты сборной Украины завершают подготовку к матчу 1/8 финала против Швеции, который состоится 29 июня.
28 июня национальная команда прибыла в Глазго, где состоится матч. В полдень команда провела тренировку на местном стадионе.
Смотрите, как это было:
Ранее сообщалось, что Зеленский дал напутствие сборной Украины перед матчем со Швецией.
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Источник — Sport.ua
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