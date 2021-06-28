ОФИЦИАЛЬНО. Ницца назначила нового главного тренера, опередившего ПСЖ

Французский клуб «Ницца» назначил нового главного тренера.
Команду Лиги 1 возглавил 54-летний французский специалист Кристоф Галтье.
Галтье 4 сезона работал наставником «Лилля» и привел команду к чемпионству в сезоне 2020/21.
L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur principal, avec effet immédiat.— OGC Nice (@ogcnice) June 28, 2021
Le communiqué d’@INEOS ⤵️
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Источник — ФК Ницца
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