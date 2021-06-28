Металлист 1925 подпишет контракт со своим бывшим игроком из Бразилии

Бразильский полузащитник Фабиньо может снова сыграть за «Металлист 1925».

24-летний бразилец с февраля 2020 года выступал за «Вентспилс», где провел 11 матчей.

Фабиньо ранее выступал за «Металлист 1925» с марта по июль 2019 года, после чего перешел в донецкий «Олимпик».