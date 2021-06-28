Олег СМАЛИЙЧУК: «Работаем, чтобы во Львове были только одни Карпаты»

Президент «Карпат» - о будущем клуба

  • 28.06.2021 21:11
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Олег СМАЛИЙЧУК: «Работаем, чтобы во Львове были только одни Карпаты»
© ФК Карпаты. Олег Смалийчук

Президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о перспективах львовского клуба:

«Понимаю раздражение болельщиков «Карпат» такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни «Карпаты» – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.

Не будет никаких интервью «в теплой ванне», готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта «Карпат», постараюсь ответить на максимальное количество».

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Источник — ФК Карпаты Львов

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