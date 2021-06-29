Когда играют Костюк и Козлова? Расписание украинок на Уимблдоне на 29 июня

Во вторник на корты Лондона выйдут две представительницы Украины

  • 29.06.2021 00:40
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Когда играют Костюк и Козлова? Расписание украинок на Уимблдоне на 29 июня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 июля продолжатся матчи первого круга одиночной сетки.
 
Во вторник на травяные корты выйдут две представительницы Украины.
 
Корт №18, третий запуск (16:30*)
Марта Костюк (№70 WTA) – Кики Бертенс (№21 WTA, Нидерланды) [17]
 
Корт №12, четвертый запуск (19:00*)
Катерина Козлова (№157 WTA) – Виктория Азаренко (№14 WTA, Беларусь) [12]

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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