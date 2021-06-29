Когда играют Костюк и Козлова? Расписание украинок на Уимблдоне на 29 июня

29 июля продолжатся матчи первого круга одиночной сетки.
Во вторник на травяные корты выйдут две представительницы Украины.
Корт №18, третий запуск (16:30*)
Марта Костюк (№70 WTA) – Кики Бертенс (№21 WTA, Нидерланды) [17]
Корт №12, четвертый запуск (19:00*)
Катерина Козлова (№157 WTA) – Виктория Азаренко (№14 WTA, Беларусь) [12]
*ориентировочное время
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Источник — Sport.ua
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