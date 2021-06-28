ЗЕЛЕНСКИЙ: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как любит Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, поблагодарил Швецию за дружбу и предоставление оригинала Конституции Пилипа Орлика.
Кроме того, Зеленский вспомнил, что сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала Евро, где команды сыграют между собой.
«С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину», — сказал он.
Зеленский отметил, что пошутил, и пожелал победы сильнейшей команде. «А кто сильнее, мы с вами знаем», — добавил президент.
Матч Швеция - Украина состоится 29 июня, начало в 22:00.
Источник — Новое время
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Очень двояко звучит.
Не хочу чтобы нас шведы два тайма любили.
Надеюсь, что в следующий раз ошибки не повторим и придется делать выбор между достойными кандидатами с достойными программами.
Він би краще займався економікою, дипломатією і обороною,а футбол би лишив Шеві з гравцями!
Надеюсь, что в следующий раз ошибки не повторим и придется делать выбор между достойными кандидатами с достойными программами.
Очень двояко звучит.
Не хочу чтобы нас шведы два тайма любили.
Він би краще займався економікою, дипломатією і обороною,а футбол би лишив Шеві з гравцями!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.