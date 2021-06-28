ЗЕЛЕНСКИЙ: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как любит Украину»

Президент поблагодарил Швецию

  • 28.06.2021 18:13
  • 1386 просмотров
  • 18 комментариев
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как любит Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, поблагодарил Швецию за дружбу и предоставление оригинала Конституции Пилипа Орлика.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала Евро, где команды сыграют между собой.

«С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину», — сказал он.

Зеленский отметил, что пошутил, и пожелал победы сильнейшей команде. «А кто сильнее, мы с вами знаем», — добавил президент.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня, начало в 22:00.

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Источник — Новое время

(9 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 28.06.2021 18:47
    0
    Верить мало. Нужно играть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 18:46
    +1
    Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    Он ебанутый?,
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:46
    0
    KARABAS55, 28.06.2021 18:42
    Этот клоун разрешил Киркорову въезд в Украину, после того как Филя поплакался на видео в Ютюбе, и сердце Зеленского не выдержало, дрогнуло, когда слеза Фили капала на портрет путина.
    Если такое делать то на фиг те списки вообще - пускайте уже или не пускайте всех без разбору
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 28.06.2021 18:44
    0
    Можуть полюбити, палко і до нестями
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 28.06.2021 18:42
    0
    Этот клоун разрешил Киркорову въезд в Украину, после того как Филя поплакался на видео в Ютюбе, и сердце Зеленского не выдержало, дрогнуло, когда слеза Фили капала на портрет путина.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 18:41
    +1
    Не давайте Мише подоляку писать
    Очень двояко звучит.
    Не хочу чтобы нас шведы два тайма любили.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.06.2021 18:40
    0
    Безобидная шутка, а сколько негатива в комментариях).
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:38
    +3
    Ох и при-дурак...........
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 18:35
    +2
    Все таки его призвание веселить людей. Ну выбрали дурака, лишь бы не Барыга.
    Надеюсь, что в следующий раз ошибки не повторим и придется делать выбор между достойными кандидатами с достойными программами.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:31
    +1
    Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    Он ебанутый?,
    да, а что?
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 28.06.2021 18:29
    +1
    Ссылка
    Harry Luke
    online
      Harry Luke, 28.06.2021 18:28
    +2
    Наче я й не молода людина, товстошкіра, а все одно - за "це" ( чи "зе") дуже соромно...
    Ссылка
    Вітаю Сильченко
    online
      Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    +3
    Он ебанутый?,
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.06.2021 18:22
    +2
    rus, 28.06.2021 18:17
    Ну не дурак?
    Если бы только дурак, так было бы хорошо. Оно еще предатель, который слил операцию по вагнеровцам на руках которых кровь 49 наших десантников и пассажиров МН 17.
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 28.06.2021 18:21
    +3
    Зелебобіку краще не розтуляти рота, аби не ганьбити країну й надалі
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.06.2021 18:19
    0
    Ще може би, женитися на Україні,з такою любов'ю до нас!
    Він би краще займався економікою, дипломатією і обороною,а футбол би лишив Шеві з гравцями!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 18:17
    +4
    Ну не дурак?
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 28.06.2021 18:15
    +4
    Верим в победу украинской сборной!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 18:17
    +4
    Ну не дурак?
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 28.06.2021 18:15
    +4
    Верим в победу украинской сборной!
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:38
    +3
    Ох и при-дурак...........
    Ссылка
    Вітаю Сильченко
    online
      Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    +3
    Он ебанутый?,
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 28.06.2021 18:21
    +3
    Зелебобіку краще не розтуляти рота, аби не ганьбити країну й надалі
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 18:35
    +2
    Все таки его призвание веселить людей. Ну выбрали дурака, лишь бы не Барыга.
    Надеюсь, что в следующий раз ошибки не повторим и придется делать выбор между достойными кандидатами с достойными программами.
    Ссылка
    Harry Luke
    online
      Harry Luke, 28.06.2021 18:28
    +2
    Наче я й не молода людина, товстошкіра, а все одно - за "це" ( чи "зе") дуже соромно...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.06.2021 18:22
    +2
    rus, 28.06.2021 18:17
    Ну не дурак?
    Если бы только дурак, так было бы хорошо. Оно еще предатель, который слил операцию по вагнеровцам на руках которых кровь 49 наших десантников и пассажиров МН 17.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 18:46
    +1
    Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    Он ебанутый?,
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 18:41
    +1
    Не давайте Мише подоляку писать
    Очень двояко звучит.
    Не хочу чтобы нас шведы два тайма любили.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:31
    +1
    Вітаю Сильченко, 28.06.2021 18:28
    Он ебанутый?,
    да, а что?
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 28.06.2021 18:29
    +1
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.06.2021 18:47
    0
    Верить мало. Нужно играть.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:46
    0
    KARABAS55, 28.06.2021 18:42
    Этот клоун разрешил Киркорову въезд в Украину, после того как Филя поплакался на видео в Ютюбе, и сердце Зеленского не выдержало, дрогнуло, когда слеза Фили капала на портрет путина.
    Если такое делать то на фиг те списки вообще - пускайте уже или не пускайте всех без разбору
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 28.06.2021 18:44
    0
    Можуть полюбити, палко і до нестями
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 28.06.2021 18:42
    0
    Этот клоун разрешил Киркорову въезд в Украину, после того как Филя поплакался на видео в Ютюбе, и сердце Зеленского не выдержало, дрогнуло, когда слеза Фили капала на портрет путина.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.06.2021 18:40
    0
    Безобидная шутка, а сколько негатива в комментариях).
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.06.2021 18:19
    0
    Ще може би, женитися на Україні,з такою любов'ю до нас!
    Він би краще займався економікою, дипломатією і обороною,а футбол би лишив Шеві з гравцями!
    Ссылка
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