Черноморец с потенциальными новичками готовится к сезону УПЛ

Официальный сайт «Черноморца» указывает, что команда продолжает готовиться к сезону УПЛ на своей базе.

Команда Юрия Мороза работает в режиме двухразовых тренировок. Клуб назвал 17 игроков, которые занимаются под руководством нового наставника.

Кроме того, еще ряд футболистов находятся на просмотре.

Состав Черноморца: Варакута, Пидкивка, Якымив, Мартыненко, Бодня, Путря, Кравченко, Яловенко, Штогрин, Бугай; Паламарчук, Курилко, Долгов, Вачиберадзе, Брагару, Авагимян, Сухоручко.