Черноморец с потенциальными новичками готовится к сезону УПЛ

Команда работает на своей базе

  • 28.06.2021 16:51
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Черноморец с потенциальными новичками готовится к сезону УПЛ
© chernomorets.odessa.ua

Официальный сайт «Черноморца» указывает, что команда продолжает готовиться к сезону УПЛ на своей базе.

Команда Юрия Мороза работает в режиме двухразовых тренировок. Клуб назвал 17 игроков, которые занимаются под руководством нового наставника.

Кроме того, еще ряд футболистов находятся на просмотре.

Состав Черноморца: Варакута, Пидкивка, Якымив, Мартыненко, Бодня, Путря, Кравченко, Яловенко, Штогрин, Бугай; Паламарчук, Курилко, Долгов, Вачиберадзе, Брагару, Авагимян, Сухоручко.

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Источник — ФК Черноморец

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