Украина – Швеция. Проход Украины в серии пенальти и другие ставки на наших

Сборная Украины – в плей-офф Евро-2020! Даже несмотря на поражение от Австрии в группе и всего 3 очка в активе. Этого хватило, чтобы таки попасть в число лучших третьих команд. И команда Андрея Шевченко обязана этому в первую очередь сборной Швеции, которая в последнем туре обыграла Польшу и не позволила полякам обойти Украину в заочном противостоянии. Символично, что именно со шведами Украина встретится в 1/8 финала и это отличный шанс для обеих команд

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.2 – 3.15

Выход в 1/4:

Швеция – 1.75

Украина – 2.2

Как видно из коэффициентов Favbet, Швеция является фаворитом 1/8, но фаворитом относительным, примерно 55% на 45%. Шведы на этом Евро выглядят объективно гораздо солиднее и увереннее Украины. И, конечно, если команда Андрея Шевченко сыграет в 1/8 так же, как с Австрией, то шансов мало. Шевченко жаловался на физические кондиции игроков, которые, видимо, не восстановились после матча с Северной Македонией. К счастью, у сборной Украины была почти неделя, чтобы отдохнуть и как следует подготовиться к плей-офф.

Украине точно не сможет помочь Александр Зубков, так что Шевченко снова предстоит что-то выдумывать с левым флангом. Руслан Малиновский чувствует себя слева не очень уверенно, это явно не его позиция. А вот у шведов вернулся в строй Деян Кулусевски из «Ювентуса». Он пропустил первые два матча из-за Ковида, но в третьем вышел на замену и изрядно потрепал оборону поляков. Так что Виталия Миколенко ждет очень непростая дуэль.

В 2012 году Украина одержала свою первую историческую победу на Евро именно над Швецией. На гол Ибрагимовича Шевченко ответил дублем и на пару дней сделал счастливой всё страну. Хочется верить, что новое противостояние со Швецией также закончится в нашу пользу.

Но честно говоря, думая об этом матче, куда больше вспоминается чемпионат мира 2006 и 1/8 со Швейцарией. Откровенно скучный поединок, основное время которого вряд ли уже кто-то вспомнит, и драматическая серия пенальти с паненкой от Милевского и подвигами Шовковского. Шведы, наверняка, будут играть на контратаках (по количество передач и владению мячом у Швеции последнее место на этом Евро) и много голов мы тут вряд ли увидим. А потому ставка на тотал матча меньше (2.5) выглядит идеально. Но если болеете за Украину и застали ту легендарную серию со Швейцарией, то почему бы и не поставить на повторение того сценария? Он более реален, чем кажется на первый взгляд

Прогноз от Favbet: тотал меньше (2.5) – 1.56

Прогноз патриотический: проход Украины – 2.2

Прогноз ностальгический: победа Украины в серии пенальти - 11