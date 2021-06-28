Гарет САУТГЕЙТ: «Нас ждет тяжелейший матч»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от поединка с Германией в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы очень сильно смотрелись в обороне, а это важный фактор на таких турнирах. Конечно, мы хотим, чтобы игра давалась нам лучше. Пока не получается. Но мне кажется, что большинство команд на турнире могут сказать то же самое.

Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.

Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч», — считает Саутгейт.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня, в 19:00.