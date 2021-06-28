ВИДЕО. Бокс вместо футбола. Селезнев сменил вид спорта

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает спортивную форму в зале бокса.

«Работа кипит», — прокомментировал Селезнев свежий ролик.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Колосом» рассчитан до 30 июня, после чего Селезнев станет свободным агентом.