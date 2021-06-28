ВИДЕО. Бокс вместо футбола. Селезнев сменил вид спорта

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает спортивную форму в зале бокса.
«Работа кипит», — прокомментировал Селезнев свежий ролик.
Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболиста с «Колосом» рассчитан до 30 июня, после чего Селезнев станет свободным агентом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.