Виктор ВАЦКО: «Миколенко не может занести Евро-2020 себе в актив»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, кто сыграет на левом фланге в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

«Соболь или Миколенко на левом фланге? Миколенко относится к числу тех футболистов, которые умеют справляться с давлением и с собственными неудачами, несмотря на то, что на данный момент он не может этот чемпионат занести себе в актив», — отметил Вацко.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.