Виктор ВАЦКО: «Миколенко не может занести Евро-2020 себе в актив»

Специалист поделился ожиданиями от матча Швеция — Украина

  • 28.06.2021 13:18
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Миколенко не может занести Евро-2020 себе в актив»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, кто сыграет на левом фланге в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

«Соболь или Миколенко на левом фланге? Миколенко относится к числу тех футболистов, которые умеют справляться с давлением и с собственными неудачами, несмотря на то, что на данный момент он не может этот чемпионат занести себе в актив», — отметил Вацко.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 28.06.2021 14:14
    0
    Мыколенко - это мыльный пузырь, надутый СМИ и "экспертами"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 14:06
    +1
    Вчера посмотрел "Великий футбол" с Даше Савиной. Такой деградированной и примитивной программы давно уже не видел.
    -
    Сидят 4 здоровых 40+ бугая в костюма с высокомерными мордами и смотрят как девочка Савина исполняет какой-то примитивный танец. Самое потрясающее, что ватаны Денисов и Метревели еще и корчат из себя интеллигентов.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 28.06.2021 13:55
    +2
    Через него забили 4 из 5 мячей!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 28.06.2021 13:55
    +2
    Через него забили 4 из 5 мячей!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 14:06
    +1
    Вчера посмотрел "Великий футбол" с Даше Савиной. Такой деградированной и примитивной программы давно уже не видел.
    -
    Сидят 4 здоровых 40+ бугая в костюма с высокомерными мордами и смотрят как девочка Савина исполняет какой-то примитивный танец. Самое потрясающее, что ватаны Денисов и Метревели еще и корчат из себя интеллигентов.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 28.06.2021 14:14
    0
    Мыколенко - это мыльный пузырь, надутый СМИ и "экспертами"
    Ссылка
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