Виктор ВАЦКО: «Миколенко не может занести Евро-2020 себе в актив»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, кто сыграет на левом фланге в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
«Соболь или Миколенко на левом фланге? Миколенко относится к числу тех футболистов, которые умеют справляться с давлением и с собственными неудачами, несмотря на то, что на данный момент он не может этот чемпионат занести себе в актив», — отметил Вацко.
Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Сидят 4 здоровых 40+ бугая в костюма с высокомерными мордами и смотрят как девочка Савина исполняет какой-то примитивный танец. Самое потрясающее, что ватаны Денисов и Метревели еще и корчат из себя интеллигентов.
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Сидят 4 здоровых 40+ бугая в костюма с высокомерными мордами и смотрят как девочка Савина исполняет какой-то примитивный танец. Самое потрясающее, что ватаны Денисов и Метревели еще и корчат из себя интеллигентов.
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