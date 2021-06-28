Shakhtar TV покажет все контрольные матчи из Австрии

«Шахтер» начал подготовку к сезону. 22 июня «горняки» под руководством Роберто Де Дзерби отправились на зарубежный тренировочный сбор в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка. 30 июня в 18:00 «оранжево-черные» встретятся с местным клубом «Санкт-Йоханн», 4 июля в 18:00 сыграют с «Ракувом» (Польша), а 5 и 9 июля – с немецкими «Тюркгюджю» (18:00) и «Шальке» (19:00) соответственно.

За каждым из матчей «Шахтера» можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала Shakhtar TV.