Shakhtar TV покажет все контрольные матчи из Австрии

У донецкой команды запланировано четыре контрольных поединка

  • 28.06.2021 12:49
  • 346 просмотров
  • 1 комментарий
Shakhtar TV покажет все контрольные матчи из Австрии
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» начал подготовку к сезону. 22 июня «горняки» под руководством Роберто Де Дзерби отправились на зарубежный тренировочный сбор в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка. 30 июня в 18:00 «оранжево-черные» встретятся с местным клубом «Санкт-Йоханн», 4 июля в 18:00 сыграют с «Ракувом» (Польша), а 5 и 9 июля – с немецкими «Тюркгюджю» (18:00) и «Шальке» (19:00) соответственно.

За каждым из матчей «Шахтера» можно следить онлайн в Shakhtar Club и на всех платформах трансляции канала Shakhtar TV.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 28.06.2021 13:26
    +2
    Жду с нетерпением. Уж больно хочется глянуть на игру новых футболистов, ну и на саму команду.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 28.06.2021 13:26
    +2
    Жду с нетерпением. Уж больно хочется глянуть на игру новых футболистов, ну и на саму команду.
    Ссылка
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