Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шведы — одна из самых слабых команд»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 28.06.2021 12:29
  • 115 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шведы — одна из самых слабых команд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

«Шведы — лучший из всех имеющихся для нас вариантов. Они стилистически подходят для сборной Украины и, на мой взгляд, это одна из самых слабых команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места», — считает Михайленко.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Осипов
    online
      Владимир Осипов, 28.06.2021 12:36
    0
    Ну посмотрим посмотрим как пройдёт игра со шведами.
    Ссылка
    Владимир Осипов
    online
      Владимир Осипов, 28.06.2021 12:36
    0
    Ну посмотрим посмотрим как пройдёт игра со шведами.
    Ссылка
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