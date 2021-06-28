Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шведы — одна из самых слабых команд»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

«Шведы — лучший из всех имеющихся для нас вариантов. Они стилистически подходят для сборной Украины и, на мой взгляд, это одна из самых слабых команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места», — считает Михайленко.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.