Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шведы — одна из самых слабых команд»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.
«Шведы — лучший из всех имеющихся для нас вариантов. Они стилистически подходят для сборной Украины и, на мой взгляд, это одна из самых слабых команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места», — считает Михайленко.
Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.