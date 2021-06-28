Мартынюк продлил контракт с Рухом

32-летний капитан «Руха» Ярослав Мартынюк поставил подпись под новым соглашением с клубом. Срок пролонгации контракта — один год.
Опытный хавбек присоединился к «желто-черным» летом 2019-го года. За два сезона провел 44 поединка, из них десять раз выводил команду на поле в статусе капитана.
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Источник — ФК Рух Львов
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