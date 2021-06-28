Олег ФЕДОРЧУК: «Хорошо, что у Швеции нет Ибрагимовича»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился своим мнением о перспективах сборной Украины в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швеции.

«Швеция имеет очень сбалансированную игру и хороший состав. Хорошо, что на турнире нет Ибрагимовича и некому тянуть одеяло на себя. Если отбросить эмоции, то в футбольном плане у нас шансы небольшие. Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит. Может, конечно, вмешаться фарт, расслабленность соперника и другие факторы, но объективно – Швеция сильнее», — считает Федорчук.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.