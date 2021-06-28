КОКЕ: «Никакой эйфории нет»

Полузащитник сборной Испании Коке поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Никакой эйфории из-за последней победы в команде нет. Мы продолжает с тем же спокойствием, которое оставалось с нами со старта турнира. Было бы лучше выиграть группу, но это никак не скажется на настрое к матчу.

В каждом клубе, в каждой национальной сборной есть свои требования к игрокам. Мы должны придерживаться своей линии и дальше. Минимизировать число ошибок и развить до максимума свои сильные стороны», — считает Коке.

Поединок Хорватия — Испания состоится в понедельник, 28 июня, в 19:00.