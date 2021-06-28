Пятову исполнилось 37 лет

28 июня день рождения отмечает голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов.

За 14 сезонов в «Шахтере» Андрей провел 468 матчей и выиграл 26 трофеев: 10 чемпионств, 8 побед в Кубке, 7 – в Суперкубке страны, а как основной голкипер в сезоне-2008/09 – и Кубок УЕФА. Пятов не раз признан лучшим вратарем Украины и клуба, уже много лет он – капитан «оранжево-черных» и национальной сборной.

В активе Пятова 97 матчей за сборную Украины.