Пятову исполнилось 37 лет

Голкипер сборной Украины празднует свой день рождения

  • 28.06.2021 10:48
  • 165 просмотров
  • 1 комментарий
Пятову исполнилось 37 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня день рождения отмечает голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов.

За 14 сезонов в «Шахтере» Андрей провел 468 матчей и выиграл 26 трофеев: 10 чемпионств, 8 побед в Кубке, 7 – в Суперкубке страны, а как основной голкипер в сезоне-2008/09 – и Кубок УЕФА. Пятов не раз признан лучшим вратарем Украины и клуба, уже много лет он – капитан «оранжево-черных» и национальной сборной.

В активе Пятова 97 матчей за сборную Украины.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:57
    +1
    С Днем Рождения, Легенда двух команд!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:57
    +1
    С Днем Рождения, Легенда двух команд!
    Ссылка
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