Криштиану Роналду отыграл рекордный 25-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Криштиану Роналду провел последний матч на ЧЕ-2020, а всего - рекордный 25-й в финальных турнирах чемпионатах Европы. В общей сложности на пяти Евро 36-летний капитан португальцев пробыл на поле почти 36 часов - 2152 минуты. Между тем в списке гвардейцев ЧЕ вслед за Криштиану расположились два его партнера по команде - Жоау Моутинью и Пепе, отыгравшие на Евро по 19 встреч. И вклиниться в это португальское трио на нынешнем чемпионате уже не удастся никому. К слову, в топ-10 входит и еще один португалец - Руй Патрисиу, которому не хватило всего одного матча, чтобы повторить рекордный показатель среди голкиперов, принадлежащий итальянцу Джанлуиджи Буффону.

Отметим, что Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро

Матчи Игрок Сборная ЧЕ 25 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2004-2020 19 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 2008-2020 19 ПЕПЕ Португалия 2008-2020 18 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 2004-2016 17 Джанлуиджи БУФФОН Италия 2004-2016 16 Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 1996-2008 16 Лилиан ТЮРАМ Франция 1996-2008 16 Андрес ИНЬЕСТА Испания 2008-2016 16 Сеск ФАБРЕГАС Испания 2008-2016 16 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 2012-2020

Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро