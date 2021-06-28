Криштиану Роналду отыграл рекордный 25-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Криштиану Роналду провел последний матч на ЧЕ-2020, а всего - рекордный 25-й в финальных турнирах чемпионатах Европы. В общей сложности на пяти Евро 36-летний капитан португальцев пробыл на поле почти 36 часов - 2152 минуты. Между тем в списке гвардейцев ЧЕ вслед за Криштиану расположились два его партнера по команде - Жоау Моутинью и Пепе, отыгравшие на Евро по 19 встреч. И вклиниться в это португальское трио на нынешнем чемпионате уже не удастся никому. К слову, в топ-10 входит и еще один португалец - Руй Патрисиу, которому не хватило всего одного матча, чтобы повторить рекордный показатель среди голкиперов, принадлежащий итальянцу Джанлуиджи Буффону.
Отметим, что Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы.
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
25
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004-2020
|
19
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008-2020
|
19
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008-2020
|
18
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004-2016
|
17
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004-2016
|
16
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996-2008
|
16
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996-2008
|
16
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
2008-2016
|
16
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008-2016
|
16
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012-2020
Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро
|
Минуты
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
2152’
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004-2020
|
1820’
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008-2020
|
1620’
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004-2016
|
1560’
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012-2020
|
1532’
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996-2008
|
1421’
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996-2008
|
1410’
|
СЕРХИО РАМОС
|
Испания
|
2008-2016
|
1339’
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
2012-2020
|
1323’
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
2008-2016
|
1320’
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2004-2012
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.