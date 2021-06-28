Криштиану Роналду отыграл рекордный 25-й матч в финальных турнирах ЧЕ

На пяти Евро португалец провел на поле почти 36 часов

  • 28.06.2021 10:45
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Криштиану Роналду отыграл рекордный 25-й матч в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду провел последний матч на ЧЕ-2020, а всего - рекордный 25-й в финальных турнирах чемпионатах Европы. В общей сложности на пяти Евро 36-летний капитан португальцев пробыл на поле почти 36 часов - 2152 минуты. Между тем в списке гвардейцев ЧЕ вслед за Криштиану расположились два его партнера по команде - Жоау Моутинью и Пепе, отыгравшие на Евро по 19 встреч. И вклиниться в это португальское трио на нынешнем чемпионате уже не удастся никому. К слову, в топ-10 входит и еще один португалец - Руй Патрисиу, которому не хватило всего одного матча, чтобы повторить рекордный показатель среди голкиперов, принадлежащий итальянцу Джанлуиджи Буффону.

Отметим, что Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро

Матчи

Игрок

Сборная

ЧЕ

25

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004-2020

19

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008-2020

19

ПЕПЕ

Португалия

2008-2020

18

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004-2016

17

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004-2016

16

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

1996-2008

16

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996-2008

16

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

2008-2016

16

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008-2016

16

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

2012-2020

Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро

Минуты

Игрок

Сборная

ЧЕ

2152’

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004-2020

1820’

ПЕПЕ

Португалия

2008-2020

1620’

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004-2016

1560’ 

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

2012-2020

1532’

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

1996-2008

1421’

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996-2008

1410’

СЕРХИО РАМОС

Испания

2008-2016

1339’

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

2012-2020

1323’

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

2008-2016

1320’

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

2004-2012
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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