Шандор ВАРГА: «Венгер сказал, что Зинченко будет играть в первой команде»

Украинский футболист мог перейти в лондонский «Арсенал»

  • 28.06.2021 10:32
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Шандор ВАРГА: «Венгер сказал, что Зинченко будет играть в первой команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный агент Шандор Варга рассказал о том, что мог привезти в лондонский «Арсенал» 17-летнего украинского футболиста Александра Зинченко.

«Позвонил Венгер и спросил: «Шандор, что ты знаешь про футболиста Зинченко?» Я: «Ничего. Извини, про кого ты говоришь?» — «Шандор, ну какой ты агент, ты в футболе работаешь или где? Я тут стою на базе и вижу, как в матче ЛЧ U-19 нас возит «Шахтер», а за них бегает 17-летний паренек. Скажи, что через две недели он будет у меня играть в первой команде».

У меня даже письмо сохранилось от Венгера по Зинченко. К сожалению, тогда его окружение почему-то повезло его в Россию — в «Спартак», ЦСКА, еще куда-то, а закончилось все «Уфой», — отметил Варга.

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Источник — Матч ТВ

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