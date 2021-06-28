Шандор ВАРГА: «Венгер сказал, что Зинченко будет играть в первой команде»

Известный агент Шандор Варга рассказал о том, что мог привезти в лондонский «Арсенал» 17-летнего украинского футболиста Александра Зинченко.

«Позвонил Венгер и спросил: «Шандор, что ты знаешь про футболиста Зинченко?» Я: «Ничего. Извини, про кого ты говоришь?» — «Шандор, ну какой ты агент, ты в футболе работаешь или где? Я тут стою на базе и вижу, как в матче ЛЧ U-19 нас возит «Шахтер», а за них бегает 17-летний паренек. Скажи, что через две недели он будет у меня играть в первой команде».

У меня даже письмо сохранилось от Венгера по Зинченко. К сожалению, тогда его окружение почему-то повезло его в Россию — в «Спартак», ЦСКА, еще куда-то, а закончилось все «Уфой», — отметил Варга.