Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Украина будет больше владеть мячом»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко рассказал о том, какие шансы у сборной Украины выйти в 1/4 финала Евро-2020.

«Спокойно дам 50 процентов, даже 51. Я уже сказал, что шведы стилистически нам подходят. Наверняка сине-желтые будут больше владеть мячом, а это то, что нам нужно, поскольку команда Андрея Шевченко заметно прибавила в этом компоненте игры. Украине неудобно все время обороняться, что было бы с той же Германией или Испанией. Но вот как наша команда найдет баланс, чтобы играть против быстрого Александра Исака или того же Эмиля Форсберга, вопрос. Шведы комфортно себя чувствуют без мяча, они хорошо контратакуют, поэтому нужно быть всю игру сосредоточенными», — считает Михайленко.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.